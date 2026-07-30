WATCH: IDF kills Oct. 7 infiltrator, Hamas sniper in Gaza strikes July 30, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-kills-oct-7-infiltrator-hamas-sniper-in-gaza-strikes/ Email Print The IDF eliminated Ahmed Al-Hasham Mahmoud Luq, the head of a sniper cell in Hamas’s Nuseirat Battalion, and Mahmoud Ali Mahmoud Tarash, a Hamas platoon commander who infiltrated Israel during the Oct. 7 massacre.צה"ל חיסל ראש חוליית צליפה בגדוד נוציראת של ארגון הטרור חמאס ומחבל שפשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטוברצה"ל תקף בדרום רצועת עזה מוקדם יותר השבוע, וחיסל את אחמד השאם מחמוד לוח, ראש חוליית צליפה בגדוד נוציראת של ארגון הטרור חמאס.מחמוד לוח פעל כראש חוליית הצליפה האחרון בגדוד… pic.twitter.com/JmJiTczIvV— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 30, 2026 GazaHamasIDFOct 7th