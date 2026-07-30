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WATCH: IDF kills Oct. 7 infiltrator, Hamas sniper in Gaza strikes

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The IDF eliminated Ahmed Al-Hasham Mahmoud Luq, the head of a sniper cell in Hamas’s Nuseirat Battalion, and Mahmoud Ali Mahmoud Tarash, a Hamas platoon commander who infiltrated Israel during the Oct. 7 massacre.

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