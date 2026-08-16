WATCH: Israeli marathoners secure gold in European Championships August 16, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-marathoners-secure-gold-in-european-championships/ Email Print Israel’s men’s marathon squad captured team gold at the 2026 European Athletics Championships with a combined time of 6:28:37, as Israeli runner Gashau Ayale added individual bronze. 🏅 Un exploit sportif majeur ! L’équipe israélienne remporte la médaille d’or par équipes au marathon des Championnats d’Europe d’athlétisme. 🇮🇱 Les marathoniens israéliens continuent d’écrire l’histoire en décrochant l’or pour la deuxième fois consécutive et la troisième fois… pic.twitter.com/xJglCec49i — Israël en français (@IsraelenFR) August 16, 2026 انجاز رياضي من الدرجة الأولىذهبية للمنتخب الإسرائيلي في الماراثون ببطولة أوروبا لألعاب القوىواصل عداؤو الماراثون الإسرائيليون تحقيق الإنجازات، بعدما أحرزوا اليوم الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الماراثون الاسرائيلي ، اثر تصدّر العدائين… pic.twitter.com/4hbGgK0OB2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 16, 2026 European championshipIsraeli athletesMarathon