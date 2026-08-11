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WATCH: Arab-Israeli activist assaulted by Republican candidate for Congress

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Pro-Israel influencer Yoseph Haddad, who is an Arab, was called genocidal and threatened with violence during a podcast appearance with anti-Israel Republican candidate for Congress Dennis Feitosa, who then assaulted him and continued the altercation in the parking lot.

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