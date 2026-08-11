WATCH: Arab-Israeli activist assaulted by Republican candidate for Congress August 11, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-arab-israeli-activist-assaulted-by-republican-candidate-for-congress/ Email Print Pro-Israel influencer Yoseph Haddad, who is an Arab, was called genocidal and threatened with violence during a podcast appearance with anti-Israel Republican candidate for Congress Dennis Feitosa, who then assaulted him and continued the altercation in the parking lot. הותקפתי על ידי ניאו נאצי בארה”ב, רק שהוא לא ידע שהוא נפל על גולנצ’יק! הגעתי אתמול להשתתף בעימות מצולם מול קבוצת אנטי ישראלים שכל פעם הדובר מולי מתחלף. בשלב מסוים עלה מולי בן אדם שהוא ניאו נאצי מובהק. כבר באולפן הוא התחיל לקלל ולהפוך את הדיבייט לפיזי… אחרי הצילומים בחנייה הוא… pic.twitter.com/O3XqTonwKl — יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) August 11, 2026 anti-IsraelassaultYoseph Haddad