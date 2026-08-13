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WATCH: ‘Every argument against Israel is one against America,’ says Ben Shapiro

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Conservative commentator Ben Shapiro said on Fox News that the arguments radical leftists make against Israel actually reveal how they feel about the United States, calling Gaza the litmus test for the party.

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