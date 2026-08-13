WATCH: ‘Every argument against Israel is one against America,’ says Ben Shapiro August 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-every-argument-against-israel-is-one-against-america-says-ben-shapiro/ Email Print Conservative commentator Ben Shapiro said on Fox News that the arguments radical leftists make against Israel actually reveal how they feel about the United States, calling Gaza the litmus test for the party. BEN SHAPIRO: "Every argument that the DSA makes about Israel is an argument they actually make about America." "When they say that Israel is a settler-colonialist state, what they mean is that the West is a settler-colonialist regime. America is a settler-colonialist state by… pic.twitter.com/GB3s0yFEO3 — FOX & Friends (@foxandfriends) August 12, 2026 anti-IsraelBen ShapiroDSAGaza