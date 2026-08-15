WATCH: Freed hostage Omer Shem Tov beams with joy at sister’s wedding August 15, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-freed-hostage-omer-shem-tov-beams-with-joy-at-sisters-wedding/ Email Print Former captive Omer Shem Tov was seen beaming with joy at his sister’s wedding, a stark contrast from the man who walked out of Hamas’s tunnels after 505 days in captivity. After 505 days in Hamas captivity, Omer Shem Tov is back where he belongs. ❤️ Kidnapped from the Nova festival and taken into Gaza, he endured the unimaginable. Today, the image is completely different: Omer walking beside his sister as she makes her way to the chuppah on her… pic.twitter.com/h01oU87I37 — Israel in New York (@IsraelinNewYork) August 14, 2026 Jewish weddingOmer Shem Tovsister