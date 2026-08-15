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WATCH: Freed hostage Omer Shem Tov beams with joy at sister’s wedding

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Former captive Omer Shem Tov was seen beaming with joy at his sister’s wedding, a stark contrast from the man who walked out of Hamas’s tunnels after 505 days in captivity.

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