WATCH: IDF sends rescue team to Colombia after deadly earthquake August 14, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-sends-rescue-team-to-colombia-after-deadly-earthquake/ Email Print The IDF dispatched an 80-member search and rescue delegation to Colombia following a devastating 7.4 magnitude earthquake, marking another sign of strengthening ties between the two countries. בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הלילה תמריא לקולומביה משלחת "ברית רעים" של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד החוץ, בעקבות רעידת האדמה שאירעה ברחבי המדינה. המשלחת, בהובלה משותפת של פיקוד העורף ומשרד החוץ תמריא במטוסי חיל האוויר מבסיס נבטים, ועם נחיתתה תחל באופן מיידי במשימת חילוץ וסיוע. משימת… pic.twitter.com/DYzAEmrgd5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 13, 2026 ColombiaEarthquakeIDFsearch and rescue