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WATCH: IDF sends rescue team to Colombia after deadly earthquake

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The IDF dispatched an 80-member search and rescue delegation to Colombia following a devastating 7.4 magnitude earthquake, marking another sign of strengthening ties between the two countries.

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