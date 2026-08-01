WATCH: IDF destroys several Hamas weapons depot, eliminates hostage-holder August 1, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-destroys-several-hamas-weapons-depot-eliminates-hostage-holder/ Email Print The IDF struck and destroyed five Hamas weapons caches across the Gaza Strip while also eliminating Abd al-Rahim Abd al-Hay Yosef Khardi, the Hamas terrorist involved in holding Israeli hostages Noa Marciano and Romi Gonen.צה"ל ושב"כ השמידו חמישה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזהצה"ל תקף בהכוונת שב"כ במהלך הלילה במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, והשמיד חמישה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף.אחד… pic.twitter.com/STymI29Ezo— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 1, 2026 צה"ל ושב"כ חיסלו סגן ראש חוליה בארגון הטרור חמאס שהחזיק ברומי גונן ורב"ט נועה מרציאנו ז"ל לאחר הירצחהצה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב העיר עזה, וחיסלו את המחבל עבד אלרחים עבד אלחי יוסף כרדי, סגן ראש חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ששימש במקביל כרופא בבית החולים שיפאא'.כרדי… pic.twitter.com/hMLn3SFqgL— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 31, 2026 GazaHamashostagesIDF