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WATCH: IDF destroys several Hamas weapons depot, eliminates hostage-holder

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The IDF struck and destroyed five Hamas weapons caches across the Gaza Strip while also eliminating Abd al-Rahim Abd al-Hay Yosef Khardi, the Hamas terrorist involved in holding Israeli hostages Noa Marciano and Romi Gonen.

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