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WATCH: Iranian children call their hijabs missiles, vow vengeance for Khamenei’s death

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Iranian children at a Tehran rally called the hijabs they were wearing missiles aimed at Tel Aviv while mocking President Trump’s security measures following Iranian assassination attempts.

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