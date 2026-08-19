WATCH: Iranian children call their hijabs missiles, vow vengeance for Khamenei’s death August 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-iranian-children-call-their-hijabs-missiles-vow-vengeance-for-khameneis-death/ Email Print Iranian children at a Tehran rally called the hijabs they were wearing missiles aimed at Tel Aviv while mocking President Trump’s security measures following Iranian assassination attempts. Girls at a Tehran Rally to Iran State TV: Our Hijabs Are Like Missiles Launched at Tel Aviv; Trump Is a Coward; We Are Determined to Avenge Our Leader pic.twitter.com/Nil80zvIHb — MEMRI (@MEMRIReports) August 19, 2026 childrenDonald TrumpHijabIranmissiles