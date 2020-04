WATCH: Israeli dancers creatively protest corona’s economic impact

On Sunday morning, 500 members of Israel’s dance industry protested the best way they knew how against the impact of the government health guidelines on their livelihood – while following the health guidelines.

כיכר רבין, תל אביב: 500 משתתפים ומשתתפות מענף המחול רקדו הבוקר ריקוד מחאתי ברווחים של שני מטרים אחד מהשני וקראו לממשלה להתערב במשבר שגרם לרבים מהם להיות מובטלים: "הענף נגדע ללא יחס, פיצוי כספי או תוכנית חזרה מסודרת לעבודה". @ynetalerts צילום: רן שמעיה, ספרינג פרודקשיין pic.twitter.com/Scuc0gTaup — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) April 26, 2020