WATCH: IDF destroys Hezbollah tunnel in south Lebanon, uncovers weapons warehouse August 5, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-destroys-hezbollah-tunnel-in-south-lebanon-uncovers-weapons-warehouse/ Email Print IDF forces operating in southern Lebanon’s security zone destroyed a Hezbollah underground route spanning dozens of meters and located weapons caches containing launchers, rockets, and additional combat equipment.השמדת תשתית תת-קרקעית באורך של עשרות מטרים: כוחות אוגדה 91 פועלים להשמדת אמצעי לחימה ותשתיות במרחב הביטחוני בדרום לבנוןכוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל במרחב הביטחוני בדרום לבנון.במסגרת פעילות ממוקדת במרחב סרבין, כוחות חטיבה 300 וכוחות יחידת… pic.twitter.com/1LhKd2EDQC— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2026 HezbollahIDFLebanontunnel