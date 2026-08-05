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WATCH: IDF destroys Hezbollah tunnel in south Lebanon, uncovers weapons warehouse

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IDF forces operating in southern Lebanon’s security zone destroyed a Hezbollah underground route spanning dozens of meters and located weapons caches containing launchers, rockets, and additional combat equipment.

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