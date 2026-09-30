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WATCH: Nearly hijacked Flydubai flight arrives in Israel

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After hours of chaos and uncertainty, more than 150 Israeli passengers aboard the Flydubai flight arrived safely in Israel, where emergency services and Prime Minister Benjamin Netanyahu greeted them.

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