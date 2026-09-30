WATCH: Nearly hijacked Flydubai flight arrives in Israel September 30, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-nearly-hijacked-flydubai-flight-arrives-in-israel/ Email Print After hours of chaos and uncertainty, more than 150 Israeli passengers aboard the Flydubai flight arrived safely in Israel, where emergency services and Prime Minister Benjamin Netanyahu greeted them. הם בבית: הנוסעים הישראלים יורדים מהמטוס. pic.twitter.com/yDDamEe5KF — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) September 30, 2026 The flydubai rescue flight landing at Ben Gurion Airport. https://t.co/6Wklu0kDoW pic.twitter.com/3QcW7rvdVM — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026 כל אזרחי ישראל – בתוך המטוס בנחיתה בארץ : "עם ישראל חי.." "אני מעריך שזו הנחיתה הכי מרגשת שהייתה כאן זה עשרות שנים.." pic.twitter.com/tcvN2EzZq6 — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) September 30, 2026 🔴 FlyDubai rescue flight lands in Israel after diversion to Saudi Arabia pic.twitter.com/Icsv24uUBb — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 30, 2026 Ben Gurion AirportFlyDubaihijacking