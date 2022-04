If a deal with Iran is signed, Israel remains free to do what it must to protect itself, Ambassador to Israel Tom Nides told Channel 12 on Thursday.

שגריר ארה״ב בישראל תום ניידס בראיון למהדורה: ״אם ייחתם הסכם עם אירן ידיה של ישראל לא קשורות, ישראל תוכל לפעול בכל דרך כדי להגן על עצמה״ @USAmbIsrael @N12News pic.twitter.com/XU7Uj8Zlqx — Yonit Levi (@LeviYonit) March 31, 2022