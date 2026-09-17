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WATCH: Undercover operatives arrest terrorist in daring Nablus raid

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Israeli police’s elite Gideon Unit raided Balata Camp near Nablus and shot and detained Rami Shalbai, a Tanzim terrorist with access to weapons, after he resisted and tried to flee.

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