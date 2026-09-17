WATCH: Undercover operatives arrest terrorist in daring Nablus raid September 17, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-undercover-operatives-arrest-terrorist-in-daring-nablus-raid/ Email Print Israeli police’s elite Gideon Unit raided Balata Camp near Nablus and shot and detained Rami Shalbai, a Tanzim terrorist with access to weapons, after he resisted and tried to flee. Undercover Gideonim Unit officers capture a Tanzim operative in Balata, Nablus. pic.twitter.com/mGSJ3CGpUr — Amit Segal (@AmitSegal) September 17, 2026 arrestIDFNablus