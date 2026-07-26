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WATCH: Trump jokes about running for a fourth term during WH Correspondents’ dinner

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President Trump, in his classic fashion, joked about running for president for a fourth time during the White House Correspondents’ Dinner, even sporting a Trump 2028 campaign hat.

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