WATCH: Trump jokes about running for a fourth term during WH Correspondents’ dinner July 26, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-trump-jokes-about-running-for-a-fourth-term-during-wh-correspondents-dinner/ Email Print President Trump, in his classic fashion, joked about running for president for a fourth time during the White House Correspondents’ Dinner, even sporting a Trump 2028 campaign hat.טראמפ מטריל את ה"דמוקרטים": אני שמח להכריז על כוונתי להתמודד לנשיאות בפעם הרביעית… pic.twitter.com/9SyfPYDGSC— מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) July 26, 2026 Donald TrumpelectionspresidentRepublican party