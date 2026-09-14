WATCH: US postal service worker caught making antisemitic remark September 14, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-usps-worker-caught-making-antisemitic-remark/ Email Print A USPS worker in Hartford, Connecticut, grew frustrated with an overstuffed mailbox and was caught on video exclaiming, “What is this crap? Oh, Jewish garbage.” West Hartford CT – listen as a @USPS worker angrily exclaims “What the Christ is this f*cking crap? Oh of course, it’s Jewish garbage.” Atrocious bigotry. pic.twitter.com/0ivEgBzUB5 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) September 11, 2026 AntisemitismConnecticutUSPS