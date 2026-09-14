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WATCH: US postal service worker caught making antisemitic remark

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-usps-worker-caught-making-antisemitic-remark/
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A USPS worker in Hartford, Connecticut, grew frustrated with an overstuffed mailbox and was caught on video exclaiming, “What is this crap? Oh, Jewish garbage.”

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