WATCH: Israeli ambassador advises UK to look inward before focusing on Israel – ‘London looks like Baghdad’ September 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-ambassador-advises-uk-to-look-inward-before-focusing-on-israel-london-looks-like-baghdad/ Email Print Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter said that Judea and Samaria hold historic and religious significance to Jews and are vital to Israel’s security, dismissing international criticism as one-sided propaganda. Judea and SamariaMark LevinSanctionsYechiel Leiter