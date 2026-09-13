Search

WATCH: Israeli ambassador advises UK to look inward before focusing on Israel – ‘London looks like Baghdad’

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-ambassador-advises-uk-to-look-inward-before-focusing-on-israel-london-looks-like-baghdad/
Email Print

Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter said that Judea and Samaria hold historic and religious significance to Jews and are vital to Israel’s security, dismissing international criticism as one-sided propaganda.

>