Search

WATCH: Vacationing IDF reservist refused service in Bali bar – ‘Baby killer’

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-vacationing-idf-reservist-refused-service-in-bali-bar-baby-killers/
Email Print

An IDF reservist vacationing in Bali was refused service at a bar after the bartender learned he was Israeli and accused him of killing babies.

>