WATCH: Vacationing IDF reservist refused service in Bali bar – ‘Baby killer’ August 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-vacationing-idf-reservist-refused-service-in-bali-bar-baby-killers/ Email Print An IDF reservist vacationing in Bali was refused service at a bar after the bartender learned he was Israeli and accused him of killing babies. ״אני לא משרת רוצחי תינוקות״: עובד בחדר כושר בבאלי אינדונזיה תועד כשהוא מסלק 3 ישראלים מהמקום. בסרטון, שככל הנראה הוא צילם בעצמו, נשמע כשהוא חוזר על כך שהוא לא מעניק שירות למי ״שהיו בצה״ל״. לפי התיעוד הישראלים שסולקו לא נכנסו לעימות ועזבו את המקום. pic.twitter.com/PgvVaG9oGC — החדשות – N12 (@N12News) August 19, 2026 AntisemitismBaliIDF reservist