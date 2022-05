A ruckus occurred in central Jerusalem’s Mahane Yehuda shuk Sunday evening when Jews and Arabs got into a physical fight, after which at least one of them required medical attention. The government is reportedly opening an investigation into the incident.

קטטה פרצה בשוק מחנה יהודה בין ערבים ויהודים שעבדו ככל הנראה באותו בית עסק. אחד המעורבים נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה pic.twitter.com/lJpkr03T2d — יערה אברהם | Yaara Avraham (@yaara_avraham) May 15, 2022