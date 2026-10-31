WATCH: Al Jazeera glorifies Hamas mass murderer Mohammed Deif in new documentary October 31, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-al-jazeera-glorifies-hamas-mass-murderer-mohammed-deif-in-new-documentary/ Email Print Al Jazeera released a documentary celebrating the late Hamas terror chief Mohammed Deif, praising his rise from Khan Yunis to architect of the Oct. 7 massacre. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/KPCSSl4AHSDJQiDd.mp4 al JazeeraGazaHamasMohammed DeifWarYahya Sinwar