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WATCH: Al Jazeera glorifies Hamas mass murderer Mohammed Deif in new documentary

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-al-jazeera-glorifies-hamas-mass-murderer-mohammed-deif-in-new-documentary/
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Al Jazeera released a documentary celebrating the late Hamas terror chief Mohammed Deif, praising his rise from Khan Yunis to architect of the Oct. 7 massacre.

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