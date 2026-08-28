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WATCH: CENTCOM chief give update on operations against Iran

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CENTCOM Commander Adm. Brad Cooper detailed how U.S. forces cleared all sea mines from the Strait of Hormuz, enforced a crushing blockade on Iran’s oil industry, and thanked servicemembers for their selfless dedication.

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