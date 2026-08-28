WATCH: CENTCOM chief give update on operations against Iran August 28, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-centcom-chief-give-update-on-operations-against-iran/ Email Print CENTCOM Commander Adm. Brad Cooper detailed how U.S. forces cleared all sea mines from the Strait of Hormuz, enforced a crushing blockade on Iran’s oil industry, and thanked servicemembers for their selfless dedication. Update from CENTCOM Commander: pic.twitter.com/osPbltjJ1C — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 28, 2026 Admiral Brad CooperCENTCOMIrannaval blockadeSanctions