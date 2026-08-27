WATCH: Tom Barrack’s deal-first diplomacy collides with Middle East reality August 27, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-tom-barracks-deal-first-diplomacy-collides-with-middle-east-reality/ Email Print Tom Barrack is upending traditional U.S. diplomacy in the Middle East, pushing business-driven deals and accommodation between regional rivals. His unconventional approach is now clashing with Israel’s security priorities and drawing growing skepticism over whether dealmaking can substitute for hard geopolitical realities. Israel-Turkey relationsSyriaTom Barrack