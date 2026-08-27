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WATCH: Tom Barrack’s deal-first diplomacy collides with Middle East reality

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Tom Barrack is upending traditional U.S. diplomacy in the Middle East, pushing business-driven deals and accommodation between regional rivals. His unconventional approach is now clashing with Israel’s security priorities and drawing growing skepticism over whether dealmaking can substitute for hard geopolitical realities.

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