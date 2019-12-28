WATCH: Democratic candidate who pushed anti-Semitic conspiracies touts ‘Jewish heritage’

Valerie Plame, who was exposed as a CIA agent in 2003, has touted her “Jewish heritage” since launching her Congressional campaign, notwithstanding a 2017 scandal surrounding anti-Semitic content she tweeted, including an article called “America’s Jews Are Driving America’s Wars” in which “American Jews” were compared to “rat poison.”
לחובבי הז׳אנר של גיליתי את השורשים היהודיים שלי כאשר נהייתי פוליטיקאית, הנה הקטע הבא (בצאת השבת אולי @israelconnect @ZvikaKlein @YairEttinger @jacobkornbluh @rosnersdomain @LahavHarkov @kampeas יגלו עניין בסיפור שהיא מספרת על עצמה) pic.twitter.com/3oK7ydkupM
— Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) December 27, 2019