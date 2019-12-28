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WATCH: Democratic candidate who pushed anti-Semitic conspiracies touts ‘Jewish heritage’

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Valerie Plame, who was exposed as a CIA agent in 2003, has touted her “Jewish heritage” since launching her Congressional campaign, notwithstanding a 2017 scandal surrounding anti-Semitic content she tweeted, including an article called “America’s Jews Are Driving America’s Wars” in which “American Jews” were compared to “rat poison.”