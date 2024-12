WATCH: Israeli Navy intercepts drone over the Red Sea

A Navy missile ship intercepted an unmanned aerial vehicle launched from the east in the Red Sea, preventing it from crossing into Israel, with no alerts triggered as per policy.

ספינת טילים של חיל הים יירטה לפני זמן קצר במרחב ים סוף כלי טיס בלתי מאויש ששוגר ממזרח.

הכלי יורט בטרם חצה לשטח הארץ, על פי מדיניות לא הופעלו התרעות pic.twitter.com/ul0pBtL8F5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 2, 2024