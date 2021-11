A Star of David sprayed on a wall in an ultra-Orthodox neighborhood in Jerusalem was crossed out and a swastika was drawn next to it by unknown assailants on Wednesday.

מזעזע! צלב קרס רוסס על קירות שכונת בית ישראל בירושלים. עיריית ירושלים משטרת ישראל למחוק ולחקור מי אחראי לפשע הזה pic.twitter.com/BwKAjhiNsV — דב אייכלר (@dovieichler) November 10, 2021