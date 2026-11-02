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WATCH: Ambassador Danon calls reports of a US nuclear strike on Iran ‘delusional lies’

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Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon dismissed a report from antisemitic commentator Tucker Carlson, who claimed the U.S. is conducting nuclear strikes on Iran to topple the regime.

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