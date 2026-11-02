WATCH: Ambassador Danon calls reports of a US nuclear strike on Iran ‘delusional lies’ November 2, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-ambassador-danon-calls-reports-of-a-us-nuclear-strike-on-iran-delusional-lies/ Email Print Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon dismissed a report from antisemitic commentator Tucker Carlson, who claimed the U.S. is conducting nuclear strikes on Iran to topple the regime. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/FQPMObL8qL1uvSfZ.mp4 Danny DanonIrannuclear weapon