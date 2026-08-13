WATCH: Antisemitic Thai zoo displays crossed-out Israeli flag after evicting Israeli family August 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-antisemitic-thai-zoo-displays-crossed-out-israeli-flag-after-evicting-israeli-family/ Email Print A zoo in Thailand, which recently threw out an Israeli family upon learning their identity, doubled down on the hatred by displaying an Israeli flag crossed out with an X alongside a Palestinian flag. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/08/VIDEO-2026-08-13-17-12-09.mp4 AntisemitismThailandZoo