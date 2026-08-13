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WATCH: Antisemitic Thai zoo displays crossed-out Israeli flag after evicting Israeli family

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A zoo in Thailand, which recently threw out an Israeli family upon learning their identity, doubled down on the hatred by displaying an Israeli flag crossed out with an X alongside a Palestinian flag.

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