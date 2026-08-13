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WATCH: Netanyahu mocks Britain as first Islamic nation with nuclear weapons

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Prime Minister Benjamin Netanyahu, speaking on the Galatz podcast, repeated a joke calling Britain an “Islamic Republic” due to its large Muslim population, adding that he’d already had to stop another one — Iran.

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