WATCH: Netanyahu mocks Britain as first Islamic nation with nuclear weapons August 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-netanyahu-mocks-britain-as-first-islamic-nation-with-nuclear-weapons/ Email Print Prime Minister Benjamin Netanyahu, speaking on the Galatz podcast, repeated a joke calling Britain an “Islamic Republic” due to its large Muslim population, adding that he’d already had to stop another one — Iran. 'First Islamic republic with nuclear weapons will be the Islamic Republic of Britain' — Netanyahu jokes pic.twitter.com/wuqVaoAEh9 — RT (@RT_com) August 13, 2026 Benjamin NetanyahuBritainIslamic Republic