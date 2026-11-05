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WATCH: Far-left influencer calls for Nuremberg trials, executions of Trump officials

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A far-left political influencer known as Nick Pringle demanded executions and Nuremberg-style trials for Trump administration figures like Stephen Miller and Jared Kushner in a threatening social media post.

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