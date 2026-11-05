WATCH: Far-left influencer calls for Nuremberg trials, executions of Trump officials November 5, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-far-left-political-influencer-calls-for-nuremberg-trials-for-trump-administration-figures/ Email Print A far-left political influencer known as Nick Pringle demanded executions and Nuremberg-style trials for Trump administration figures like Stephen Miller and Jared Kushner in a threatening social media post. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/VIDEO-2026-11-05-12-37-34.mp4 Far-leftNuremberg TrialsTrump administration