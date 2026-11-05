WATCH: Riots erupt in Indonesia during Bocelli concert over his meeting with former Israeli hostages November 5, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-riots-erupt-in-indonesia-during-bocelli-concert-over-his-meeting-with-former-israeli-hostages/ Email Print Violent mobs erupted in Indonesia after Andrea Bocelli performed in Jakarta, enraged over his meeting weeks earlier with former Israeli hostages Yaffa Adar and Segev Kalfon. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/EMKCnaQlMGAkMScP.mp4 https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/KhIMOQZufxSWgiQO.mp4 Andrea Bocellianti-IsraelIndonesia