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WATCH: Riots erupt in Indonesia during Bocelli concert over his meeting with former Israeli hostages

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Violent mobs erupted in Indonesia after Andrea Bocelli performed in Jakarta, enraged over his meeting weeks earlier with former Israeli hostages Yaffa Adar and Segev Kalfon.

 

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