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WATCH: IDF eliminates two Hamas terrorists in Gaza

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The IDF eliminated Nukba company commander Hani Abd al-Hai Fakhri Mazloum and Hamas sniper Hassan Zidan Hassan Deiri, who trafficked weapons to Hamas terrorists.

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