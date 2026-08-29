WATCH: IDF eliminates two Hamas terrorists in Gaza August 29, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-eliminates-two-hamas-terrorists-in-gaza/ Email Print The IDF eliminated Nukba company commander Hani Abd al-Hai Fakhri Mazloum and Hamas sniper Hassan Zidan Hassan Deiri, who trafficked weapons to Hamas terrorists. להסרת איום מיידי: צה"ל חיסל מפקד פלגת נוח'בה וצלף מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה צה"ל תקף בצפון רצועת עזה אתמול וחיסל את המחבלים האני עבד אלחי פחרי מזלום, מפקד פלגת נוח'בה ואת חסן זידאן חסן דירי, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/S0AcZdp1Eq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 29, 2026 GazaHamasIDF