WATCH: IDF strikes Hezbollah targets across south Lebanon following deadly explosion August 6, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-strikes-hezbollah-targets-across-south-lebanon-following-deadly-explosion/ Email Print In response to the killing of two IDF soldiers, the IDF struck Hezbollah weapons storage facilities, a headquarters, and additional terror infrastructure across southern Lebanon.במהלך היממה האחרונה: צה”ל תקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנוןבתגובה לתקרית אתמול, בה נפלו רס״ן (במיל׳) הראל בירנשטוק ז״ל ורס״ם (במיל׳) תמיר וקנין ז״ל, ונפצעו ארבעה לוחמי צה”ל באורח קשה כתוצאה מפיצוץ במרחב מג’דל זון, צה”ל תקף ביממה האחרונה תשתיות טרור של ארגון… pic.twitter.com/J1htwL2NKs— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 6, 2026 CeasefireHezbollahIDF