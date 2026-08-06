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WATCH: IDF strikes Hezbollah targets across south Lebanon following deadly explosion

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In response to the killing of two IDF soldiers, the IDF struck Hezbollah weapons storage facilities, a headquarters, and additional terror infrastructure across southern Lebanon.

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