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WATCH: Iraqi Muslim pilgrims attack posters of Netanyahu and Trump

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Dozens of Iraqi Muslims on their pilgrimage to Karbala were seen attacking large posters of Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Donald Trump, demonstrating their hatred for the two leaders.

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