WATCH: Iraqi Muslim pilgrims attack posters of Netanyahu and Trump July 28, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-iraqi-muslim-pilgrims-attacks-posters-of-netanyahu-and-trump/ Email Print Dozens of Iraqi Muslims on their pilgrimage to Karbala were seen attacking large posters of Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Donald Trump, demonstrating their hatred for the two leaders.https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/07/VIDEO-2026-07-28-12-13-53.mp4 Benjamin NetanyahuDonald TrumpIraqRadical Islam