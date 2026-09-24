WATCH: Israeli soccer player harassed by reporter over alleged Gaza ‘genocide,’ pushes back September 24, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-soccer-player-harassed-by-reporter-on-supposed-gaza-genocide/ Email Print West Ham’s Israeli winger Manor Solomon shut down a snippy reporter who repeatedly pressed him on IDF operations in Gaza, firmly replying, “I’m here to play soccer.” “I’m here to play football.” – Manor Solomon asked an absolutely absurd question on Isreal and Gaza by a stupid Austrian journalist yesterday pic.twitter.com/lVryReYejV — Central (@WestHam_Central) September 24, 2026 GazaGenocideManor SolomonSoccer