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WATCH: Israeli soccer player harassed by reporter over alleged Gaza ‘genocide,’ pushes back

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West Ham’s Israeli winger Manor Solomon shut down a snippy reporter who repeatedly pressed him on IDF operations in Gaza, firmly replying, “I’m here to play soccer.”

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