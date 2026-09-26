WATCH: Senior Hamas Nukhba commander eliminated by IDF September 26, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-senior-hamas-nukhba-commander-eliminated-by-idf/ Email Print The IDF eliminated Hamas Nukhba commander Ibrahim Fuzi Ismail Muhsan, who during the war plotted attacks against IDF troops and Israeli civilians. בשתי תקיפות ברצועת עזה: צה”ל חיסל מפקד מחלקת נוח’בה ומחבל נוסף מארגון הטרור חמאס צה”ל תקף אתמול במרחב נוציראת וחיסל את המחבל אבראהים פוזי אסמאעיל מחסן, מפקד מחלקת נוח’בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתקיפה נוספת אתמול במרחב חאן יונס, צה”ל חיסל את מחמד כאמל סלימאן מוחסן,… pic.twitter.com/DkiJAIMeTb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 26, 2026 GazaHamasIDF