Search

WATCH: Israel’s UN ambassador tries to give Starlink to Iranian delegation

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-un-ambassador-tries-to-give-starlink-to-iranian-delegation/
Email Print

Israeli Ambassador Danny Danon tried handing a Starlink internet device to Iran’s UN delegation after Prime Minister Netanyahu held one up during his speech while slamming the regime’s internet censorship.

>