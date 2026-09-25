WATCH: Israel’s UN ambassador tries to give Starlink to Iranian delegation September 25, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-un-ambassador-tries-to-give-starlink-to-iranian-delegation/ Email Print Israeli Ambassador Danny Danon tried handing a Starlink internet device to Iran’s UN delegation after Prime Minister Netanyahu held one up during his speech while slamming the regime’s internet censorship. WILD: Israel’s UN ambassador offers the Starlink device to Iran’s representative… pic.twitter.com/AxaXhg54tO — Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2026 Danny DanonIranStarlinkUnited Nations