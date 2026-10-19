WATCH: Jewish woman sucker punched in brutal antisemitic attack in London October 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-jewish-woman-sucker-punched-in-brutal-antisemitic-attack-in-london/ Email Print A Jewish woman standing at a bus stop in London’s Jewish Stamford Hill neighborhood was blindsided by a passing man who punched her twice, unprovoked, in a shocking antisemitic attack. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/Mt0e4HHkUfBjMZk-.mp4 AntisemitismassaultStamford Hill