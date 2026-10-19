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WATCH: Jewish woman sucker punched in brutal antisemitic attack in London

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A Jewish woman standing at a bus stop in London’s Jewish Stamford Hill neighborhood was blindsided by a passing man who punched her twice, unprovoked, in a shocking antisemitic attack.

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