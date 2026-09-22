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WATCH: Mamdani doubles down on calling Netanyahu a ‘war criminal’

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New York City Mayor Zohran Mamdani reiterated his disdain for Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling him a war criminal and the architect of a horrific genocide in Gaza, while expressing his desire to carry out the ICC’s arrest warrant.

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