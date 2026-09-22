WATCH: Mamdani doubles down on calling Netanyahu a ‘war criminal’ September 22, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-mamdani-doubles-down-on-calling-netanyahu-a-war-criminal/ Email Print New York City Mayor Zohran Mamdani reiterated his disdain for Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling him a war criminal and the architect of a horrific genocide in Gaza, while expressing his desire to carry out the ICC’s arrest warrant. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/09/VIDEO-2026-09-22-12-11-44.mp4 Benjamin Netanyahuwar criminalZohran Mamdani