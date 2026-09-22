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WATCH: Mahmoud Khalil accuses Israel of genocide during radical leftist Yom Kippur service

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Anti-Israel activist Mahmoud Khalil spoke at a Yom Kippur service for Gaza in Brooklyn, where he railed against Israel, accusing it of committing genocide and ethnic cleansing against Palestinians in Judea and Samaria and Gaza.

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