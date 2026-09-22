WATCH: Mahmoud Khalil accuses Israel of genocide during radical leftist Yom Kippur service September 22, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-mahmoud-khalil-accuses-israel-of-genocide-during-radical-leftist-yom-kippur-service/ Email Print Anti-Israel activist Mahmoud Khalil spoke at a Yom Kippur service for Gaza in Brooklyn, where he railed against Israel, accusing it of committing genocide and ethnic cleansing against Palestinians in Judea and Samaria and Gaza. NOW: Mahmoud Khalil Speaks at Yom Kippur Yizkor Service for Gaza at Grand Army Plaza Brooklyn NYC Video By Jonathan Fernandes | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/RMYxIW62Cq — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 21, 2026 anti-IsraelGenocideMahmoud KhalilYom Kippur