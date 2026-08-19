WATCH: Neo-Nazis and radical Muslims unite in antisemitic Dearborn display August 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-neo-nazis-and-radical-muslims-unite-in-antisemitic-dearborn-display/ Email Print Dozens of radical Muslims and neo-Nazis waving swastika flags chanted antisemitic slogans and stomped on an Israeli flag as agitator Jake Lang addressed a Dearborn city council meeting. "Free Palestine, Heil Hitler" – Neo Nazis protest Jake Lang's Anti-Islam Protest in Dearborn Michigan pic.twitter.com/6oxToj1MJR — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 18, 2026 🚨Dearborn, Michigan just showed you exactly what America has become. ➡️ One side screaming “Christ is King” while throwing Nazi salutes.➡️ The other side screaming “Allahu Akbar” and “Free Palestine.” Both sides stomping Israeli flags into the street like rabid dogs. Nazis… pic.twitter.com/iKEE78tnMm — Moshe (@IsraelIDFend) August 19, 2026 AntisemitismDearbornJake LangNeo-NazisRadical Islam