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WATCH: Neo-Nazis and radical Muslims unite in antisemitic Dearborn display

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Dozens of radical Muslims and neo-Nazis waving swastika flags chanted antisemitic slogans and stomped on an Israeli flag as agitator Jake Lang addressed a Dearborn city council meeting.

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