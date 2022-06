At a memorial site on the Golan Heights for IDF soldiers who fell during the 1973 Yom Kippur War, anti-Israel vandals over the weekend replaced an Israeli flag a Palestinian Authority flag. They then shared a video of the swap on social media, upsetting residents and families of the deceased.

تغطية صحفية: “رفع علم فلسطين وإزالة علم الاحتلال في مستوطنة (عين زيفان) المقامة على أراضي الجولان المحتل”. pic.twitter.com/r1VOcah0E8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 18, 2022