WATCH: ‘TRAITORS’ — Israeli artist calls out directors behind ‘NAZA’ September 15, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-traitors-israeli-artist-calls-out-directors-behind-naza/ Email Print Amid backlash from Israeli officials across the political spectrum, Israeli graffiti artist Dudi Shoval spray-painted a mural depicting the two directors behind the controversial film NAZA as traitors. O “artista” sionista Dudi Shoval fez um grafite dedicado aos dois traidores. pic.twitter.com/Pu2s6HVZZB — Monica Laredo (@MonicaLaredo2) September 15, 2026 Dudi ShovalgraffitiNAZA