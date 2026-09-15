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WATCH: ‘TRAITORS’ — Israeli artist calls out directors behind ‘NAZA’

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Amid backlash from Israeli officials across the political spectrum, Israeli graffiti artist Dudi Shoval spray-painted a mural depicting the two directors behind the controversial film NAZA as traitors.

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