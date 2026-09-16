WATCH: Ultra-Orthodox Israeli beats down antisemite who shouted ‘Free Palestine’ September 16, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-ultra-orthodox-israeli-beats-down-antisemite-who-shouted-free-palestine/ Email Print A man was reportedly assaulted after shouting “Free Palestine” at Breslov Hasidic pilgrims leaving Uman, Ukraine, where thousands travel annually for Rosh Hashanah observances at Rabbi Nachman’s gravesite. פרו פלסטיני צעק לחסידי ברסלב ״פרי פלסטין״ – הם קפצו עליו באגרופים: אירוע חריג בנסיעה חזור מאומן, פרו פלסטיני הציק לחסידי ברסלב בשדה התעופה, רק בגלל החזות היהודית צעק להם ״פרי פלסטין״ והתקרב אליהם- בתוך דקות 3 חסידי ברסלב קפצו עליו באגרופים וריתקו אותו לריצפה. pic.twitter.com/lX7JYKYskj — daniel amram – דניאל עמרם (@danielamram3) September 15, 2026 AntisemitismBreslov hasidic sectFree PalestineRosh Hashana