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WATCH: Ultra-Orthodox Israeli beats down antisemite who shouted ‘Free Palestine’

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A man was reportedly assaulted after shouting “Free Palestine” at Breslov Hasidic pilgrims leaving Uman, Ukraine, where thousands travel annually for Rosh Hashanah observances at Rabbi Nachman’s gravesite.

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