WATCH: IDF eliminates Hamas terrorist who held Rom Braslavski hostage August 3, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-eliminates-hamas-terrorist-who-held-rom-braslavski-hostage/ Email Print IDF forces eliminated Mahmoud Fatair, a Nukhba commander who helped hold Rom Braslavski captive and appeared at multiple hostage handover ceremonies during the war.צה"ל חיסל מחבל גא"פ שפשט ב-7 באוקטובר, לקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופיםצה"ל תקף במרחב דיר אל-בלח במהלך סוף השבוע, וחיסל את המחבל מחמוד פטאיר, מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור גא"פ.המחבל פשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של… pic.twitter.com/VHsEOE57Tn— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 3, 2026 GazaHamashostageIDFRom Braslavski