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WATCH: IDF eliminates Hamas terrorist who held Rom Braslavski hostage

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IDF forces eliminated Mahmoud Fatair, a Nukhba commander who helped hold Rom Braslavski captive and appeared at multiple hostage handover ceremonies during the war.

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