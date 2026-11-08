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WATCH: Rubio fully backs Trump’s decision to attack Iran – ‘He did it for you’

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Secretary of State Marco Rubio praised President Trump for attacking Iran to stop it from getting nuclear weapons, slamming past presidents for kicking the problem down the road.

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