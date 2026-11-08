WATCH: Rubio fully backs Trump’s decision to attack Iran – ‘He did it for you’ November 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-rubio-fully-backs-trumps-decision-to-attack-iran-he-did-it-for-you/ Email Print Secretary of State Marco Rubio praised President Trump for attacking Iran to stop it from getting nuclear weapons, slamming past presidents for kicking the problem down the road. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/M5nU72SrS2lplj4M.mp4 Donald TrumpIranMarco RubioNuclear weapons