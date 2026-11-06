WATCH: Iranian professor threatens to make Israel uninhabitable even without a nuclear bomb November 6, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-iranian-professor-threatens-to-make-israel-uninhabitable-even-without-a-nuclear-bomb/ Email Print Tehran University professor Hamzeh Safavi, son of a former IRGC chief, threatened that Iran can make Israel uninhabitable with various dirty weapons, claiming real deterrence doesn’t require a nuclear bomb. Tehran University Professor Hamzeh Safavi., Son of Former IRGC Chief: Iran Can Make Israel Uninhabitable with Kheibar-Shekan Missiles, Dirty Bombs, and Chemical Weapons – Real Deterrence Doesn’t Necessarily Require a Nuclear Weapon https://t.co/kUNHAMn9OW — MEMRI (@MEMRIReports) November 5, 2026 deterrenceIranWeapons