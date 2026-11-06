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WATCH: Iranian professor threatens to make Israel uninhabitable even without a nuclear bomb

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Tehran University professor Hamzeh Safavi, son of a former IRGC chief, threatened that Iran can make Israel uninhabitable with various dirty weapons, claiming real deterrence doesn’t require a nuclear bomb.

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