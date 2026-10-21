WATCH: Tehran parades man dressed as Trump in giant hanging prison cell October 21, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-tehran-parades-man-dressed-as-trump-in-giant-hanging-prison-cell/ Email Print As tensions rise across the Middle East, Tehran put on a shocking display: a man dressed as President Trump locked inside a massive suspended prison cell. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/tOuvDFlqbtwFXFut.mp4 https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/1HpcKfEc-cMtq0Op.mp4 Donald TrumpIranprison