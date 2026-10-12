WATCH: Houthi missiles slam into Riyadh airport October 12, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-houthi-missiles-slam-into-riyadh-airport/ Email Print Houthi missiles struck King Khalid International Airport in Riyadh, killing 12 and wounding 309 as the Iran-backed terrorists threaten more Saudi airports. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/VIDEO-2026-10-12-03-21-00.mp4 https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/WkSj_jaq5ZuwzJ5T.mp4 Houthismissile strikesRiyadhSaudi Arabia