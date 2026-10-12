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WATCH: Houthi missiles slam into Riyadh airport

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Houthi missiles struck King Khalid International Airport in Riyadh, killing 12 and wounding 309 as the Iran-backed terrorists threaten more Saudi airports.

 

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