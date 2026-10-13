WATCH: Trump hints at upcoming Iran decision, points out failing economy October 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-trump-hints-at-upcoming-iran-decision-points-out-failing-economy/ Email Print President Trump highlighted the Iranian regime’s plummeting economy and plunging rial, revealing it is struggling to pay its troops, a clear mark of failing leadership. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/VIDEO-2026-10-13-18-59-06.mp4 Donald TrumpeconomyIran