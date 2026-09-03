WATCH: Jewish activist confronts Mamdani over antisemitism during Boro Park visit September 3, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-jewish-activist-confronts-mamdani-over-antisemitism-during-boro-park-visit/ Email Print Jewish activist Stephanie Benshimol confronted New York City Mayor Zohran Mamdani, whom she accused of antisemitism, during his visit to Eichlers Judaica store in Boro Park, telling him to leave. Jewish Woman Screams at Mamdani at Boro Park Store: A woman was very upset that NYC Mayor Mamdani was in Boro Park visiting Eichlers, a Judaica store. "It's all because of you we have so much antisemitism…You have such Chuzpah for coming here." pic.twitter.com/KxqDCtShYU — Frum TikTok (@FrumTikTok) September 2, 2026 AntisemitismBrooklynZohran Mamdani