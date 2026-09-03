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WATCH: Jewish activist confronts Mamdani over antisemitism during Boro Park visit

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Jewish activist Stephanie Benshimol confronted New York City Mayor Zohran Mamdani, whom she accused of antisemitism, during his visit to Eichlers Judaica store in Boro Park, telling him to leave.

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