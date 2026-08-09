WATCH: New footage fuels speculation over Mojtaba Khamenei’s condition August 9, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-old-footage-fuels-speculation-around-mojtaba-khameneis-condition/ Email Print Iranian regime news outlets published footage showing Mojtaba Khamenei delivering a class in an apparent effort to quell suspicions that he may be dead or incapacitated, though many are questioning how old the footage actually is. airstrikeIranian regimeMojtaba Khamenei